L’Italia prepara il quadro strategico per le cripto mentre Russia e Usa…

Da quanto Donald Trump ha rimesso piede alla Casa Bianca, poco meno di due mesi fa, uno dei mercati più discussi e controversi degli ultimi anni, quello dellevalute, ha conosciuto una nuova effervescenza. Nessuna età dell’oro (dopo l’exploit di inizio anno, nell’ultimo mese Bitcoin ha perso il 17% del suo valore, passando dai quasi mitologici 90 mila dollari a 76 mila). Ma va messa agli atti l’ebollizione che sta interessando il mondo dellevalute, con diversi governi che cercano una possibile quadra normativa per le valute virtuali.Va detto che i pregiudizi, attorno aiasset, sono ancora molti. C’è chi vi intravede uno strumento con cui aggirare sanzioni o eludere restrizioni di carattere commerciale e finanziario, chi semplicemente non considera Bitcoin e le sue sorelle come una reale moneta in grado di generare valore e ricchezza e tutelare il risparmio, oltre a garantire la sicurezza dei pagamenti.