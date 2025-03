Ilgiorno.it - L’irresistibile magìa dei treni che risveglia anche antichi legami

MoroniDa pensionato, ho parecchio tempo libero. Cerco di non sprecarlo e di impiegarlo utilmente, qualche lettura, un buon film, i rapporti con gli amici. A proposito di amicizie. L’altro giorno mi sentivo straordinariamente sereno, contento. Ho deciso di concedermi un premio e mi sono tornate alla mente le parole di mio nonno: "Se sarai bravo, ti porterò a vedere i". "Vedere i": un piccolo premio della mia infanzia, in anni tanto lontani, in cui circolavano pochi soldi ma non è mai mancata la felicità familiare. Così sono andato in stazione. E chi ho trovato? Un mio amico, un amico di sempre, oltre a essere stato un compagno di viaggio per anni e anni di pendolarismo. Dopo qualche minuto si sono materializzati altri due amici. Abbiamo trascorso insieme un paio d’ore che sono letteralmente volate, parlando, chiacchierando, ricordando piacevolmente e senza nessuna nostalgia.