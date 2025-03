Ilfoglio.it - L'inviato di Trump è a Mosca. Russia scettica sulla tregua mentre la sua controffensiva avanza nel Kursk

L'di DonaldSteve Witkoff è arrivato aper discutere con esponenti russi della proposta diin Ucraina. Witkoff aveva iniziato il percorso comespeciale per il medio oriente e invece a febbraio, a bordo del suo jet privato, è volato aper incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Martedì scorso era in Arabia Saudita a condurre, assieme al segretario di stato Marco Rubio e al consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, i colloqui con l’Ucraina. L’incontro di Gedda ha portato alla promessa della firma dell’accordo sui minerali, al ripristino della cooperazione di intelligence tra Washington e Kyiv e dell’invio di aiuti militari. Gli ucraini hanno anche accettato un cessate il fuoco di trenta giorni, se sarà rispettato dalla. Per approfondire: Oggi "probabilmente" arriverà la risposta di Putin alla proposta americana, come ha detto il suo consigliere per la politica estera Yuri Ushakov, citato da Interfax.