Inter-news.it - L’Inter punta quota 60! E nello spogliatoio filtra una convinzione – CdS

Provarci fino alla fine senza rimpianti.di Simone Inzaghi è ancora in corsa per tutte le competizioni e alno delloremano tutti verso un’unica direzione.PROVARCI – Giocare, giocare e ancora giocare!60: ossia 60 partite, che significa conquista delle due finali di Champions League e Coppa Italia. Certo, l’impresa sarebbe titanica, considerando anche il fatto che l’ultima Inter tripletista, quella di José Mourinho del 2010, di incontri ne giocò complessivamente 57. Tre meno: due in meno in Champions League col vecchio formato e una in meno in Supercoppa italiana (sempre vecchio format a finale secca). Alno dellouna: il giocare ogni tre giorni non deve creare alibi, ma anzi deve stimolare di più tutto il gruppo.