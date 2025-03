Ilnapolista.it - L’intelligenza artificiale ha fatto le convocazioni per la Spagna, ci sono Angeliño e Diao del Como (Marca)

attese per domani 14 marzo ledi Luis de la Fuente per i prossimi impegni dellain Nations League. Ricordiamo che la Roja dovrà disputare i quarti di finale contro l’Olanda. Intanto l’azienda Olocip, specializzata nell’analisi delle prestazioni dei calciatori mediante, ha condotto uno studio sulle prestazioni dei giocatori spagnoli fin qui nei campionati dove giocano. Come riporta, per stilare la lista dei 24 convocati,ha tenuto conto della qualità delle azioni, e dell’impatto che queste hanno avuto per la squadra, in senso positivo o negativo.Buona parte dei convocati per ladal(AI) coincidono con quelle che dovrebbero essere le scelte di Luis de la Fuente ma le sorprese nonmancate come, per esempio, la convocazione di Assanedelche però, nel frattempo, ha scelto di giocare con il Senegal.