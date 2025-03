Linee-up Team News ha confermato le squadre di partenza per il pareggio dell’ultimo 16

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-13 21:35:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Tottenham deve produrre un inversione di tendenza se vogliono mantenere la speranza di vincere l’argenteria in questa stagione quando affrontano AZ Alkmaar nella seconda tappa del16 della Europa League.Spurs ha subito una sconfitta per 1-0 nei Paesi Bassi la scorsa settimana, mettendoli sull’orlo di un’altra stagione senza trofei.Ma il Tottenham ha indubbiamente la qualità di girare la cravatta in testa mentre ospitano il sesto lato di Eredivisie.101Greaatgoals.com ti ha coperto per le notizie e le formazioni della squadra mentre Spurs mira a mantenere viva la loro stagione.TOTTENHAM RINEGLIO VS AZ ALKMAARAnge Postecoglou ha apportato quattro modifiche alla squadra che hanno messo in scena un impressionante combattimento contro Bournemouth domenica scorsa.