Formiche.net - L’India apre le porte a Starlink. Un modello per l’Italia?

Leggi su Formiche.net

Mentre in Italia infuria la polemica su, ipotizzando un ricorso alla costellazione OneWeb della francese Eutelsat (non privo di incognite), Elon Musk entra senza clamori nel mercato indiano. Il patron di SpaceX si è assicurato un accesso privilegiato a un bacino di oltre un miliardo e mezzo di persone, grazie a due accordi separati con i magnati delle telecomunicazioni indiani Sunil Mittal e Mukesh Ambani, a distanza di un giorno l’uno dall’altro. Bharti Airtel di Mittal e Reliance Jio di Ambani, i due principali operatori del Paese, hanno entrambi annunciato partnership conper portare i servizi Internet via satellite in India. Una svolta per Musk, che finora aveva trovato difficoltà a entrare in India a causa di tariffe elevate e ostacoli regolatori.La doppia intesa mostra un cambio di strategia per Musk: invece di forzare la mano, il miliardario ha scelto di allearsi con i colossi locali, che in passato avevano chiesto al governo di mettere all’asta lo spettro per l’Internet satellitare, invece di assegnarlo direttamente, evitando uno scontro diretto.