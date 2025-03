Sport.quotidiano.net - L’impresa Ora l’Apecchio segna a raffica

L’ottava giornata del girone di ritorno in Prima categoria ha portato dei sostanziali cambiamenti nell’alta classifica, confermando anche le potenzialità di chi vuol cogliere qualcosa di importante. Sul gradino più alto è salita la Nuova Real Metauro, il secondo posto (a meno 1) è stato preso dal San Costanzo mentre è sceso in terza piazza (a meno 2) l’Atletico Mondolfo. Al quarto posto (a meno 5) c’è l’Avis Montecalvo. Saranno queste squadre a giocarsi il campionato. Il testa-coda traultimo e l’Atletico Mondolfo primo in graduatoria (fino ad inizio partita) ha visto il successo dei padroni di casa per 4 a 0 e ora gli apecchiesi seppur ancora ultimi sperano in una rimonta non impossibile. Da dire che la squadra di mister Tulipani nelle ultime 2 giornate ha realizzato la bellezza di 7 reti, le stesse che era riuscita are nelle precedenti 21 partite.