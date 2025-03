L’IMPOSSIBILE RITORNO di Amélie Nothomb | recensione

Leggi su Nerdpool.it

torna nelle librerie con il suo ultimo lavoro, edito da Voland.è il racconto del viaggio che l’autrice ha intrapreso in Giappone nel 2023, un’esperienza importante che le ha permesso di ritornare nei luoghi della sua infanzia e di rivivere emozioni ormai sepolte dal tempo.TramaNel 2021 la fotografa Pep Beni si è aggiudicata un prestigioso premio per la sua magnifica raccolta di fotografie. Il premio consisteva anche nell’usufruire di un volo di lunga distanza per due persone. Pep pensa subito a due cose: la prima è dove andare, in Giappone, la seconda è chi portare, la sua amica più intima. All’inizioè restia ad intraprendere questo viaggio, in quanto il suo è unalle origini della sua vita: suo padre era un diplomatico belga che si era trasferito a Kobe, ove la scrittrice nacque e visse i suoi primi cinque anni di vita.