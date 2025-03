Ilfattoquotidiano.it - Limite di 45 giorni alle intercettazioni, no agli emendamenti per “salvare” i reati del codice rosso. Opposizioni all’attacco: “Uno scempio”

Dibattito acceso nell’Aula della Camera sul ddl, il provvedimento – già approvato dal Senato – che fissa a 45la durata massima degli ascolti in assenza di “elementi specifici e concreti” per prolungarla. La maggioranza ha deciso di respingere tutti gliche puntano a escludere dalla “tola” idel cosiddetto, cioè quelli di violenza contro le donne. Allo stesso tempo, però, sette deputati del centrodestra hanno presentato un ordine del giorno – cioè un atto di indirizzo non vincolante – in cui si chiede di realizzare la stessa modifica con un intervento successivo. La Camera “impegna il governo ad adottare le opportune iniziative normative al fine di estendere il termine massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione nelle indagini vertenti sui delitti di violenza sessuale e di violenza di genere, stalking, revenge porn e pedopornografia”, si legge nell’odg firmato da Ingrid Bisa e Laura Ravetto (Lega), Tommaso Calderone e Annarita Patriarca (Forza Italia), Carolina Varchi (FdI), Mara Carfagna e Martina Semenzato (Noi moderati).