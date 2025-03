Lanazione.it - “Limitate le uscite, sarà una giornata difficile”: allerta arancione, le parole dei sindaci

Firenze, 13 marzo 2025 – C’è timore in diverse zone della Toscana per l’meteolanciata dalla Regione e dalla Protezione Civile per ladi venerdì 14 marzo. Molti comuni chiudono le scuole ma non solo. Anche diversi centri diurni, mercati settimanali e incontri pubblici già previsti saltano. Isono preoccupati per la situazione che le loro città potrebbero vivere e si cautelano, al di là di ogni allarmismo. Invitando i cittadini a uscire solo se necessario. “Stiamo seguendo e seguiremo l’con la massima attenzione, domani saremo chiamati a vivere unae complessa, per questo è importante che circolino il minor numero di persone", dice in provincia di Firenze il sindaco di Signa Giampiero Fossi. Proprio il bacino dell’Arno è interessato da una delle allerte arancioni, quella per rischio idraulico.