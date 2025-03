Lapresse.it - Ligabue, sette dischi celebrativi per i 30 anni di ‘Buon compleanno Elvis’

Luciano, nel giorno del suo 65esimo, festeggia incontrando la stampa a Milano i 30del suo album più iconico,. Il rocker di Correggio ha annunciato l’uscita di ben 7con i quali vuole omaggiare la storia dell’album che lo ha consacrato sulla scena, aprendogli le porte degli stadi italiani. Quest’estate invece i fan potranno tornare a cantare ‘Certe Notti’ a due grandi eventi live, il 21 giugno Lucianotornerà sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia, a 20dal primo concerto a Campovolo, quindi il 6mbre la Reggia di Caserta farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del Liga. Ph Guido Harari“Cosa è stato questo album l’ho capito meglio adesso di allora. Quell’album nasce in un momento mio critico: ero senza una band in quel periodo, era finito il rapporto con il mio vecchio gruppo e non ero più con il manager degli inizi.