Ligabue festeggia 30 anni di “Buon Compleanno Elvis”, bumba c’è ancora!

Milano, 13 mar. (askanews) – Certe notti sono fatte per cantare, Lucianonel giorno del suo sessantacinquesimodando il via alle celebrazioni di “1995-2025” con l’uscita di un’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30del leggendario album del 1995 su etichetta Warner Music Italia. Sui social il Liga ha condiviso con i fan questa frase: “C’èper noi” e parlando ai giornalisti durante la presentazione del progetto chiarisce: “Laè il carburante quello che ti fa andare avanti, la voglia di fare musica c’è sempre” spiega raccontando la genesi del suo album “, che ha segnato la sua carriera e che torna in una veste completamente nuova. “Non è una semplice riedizione, è un disco ripensato, rivalorizzato e rivitalizzato”.