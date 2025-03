Leccotoday.it - Lierna, “criticità sulla sicurezza e il rispetto delle regole”

Leggi su Leccotoday.it

A seguitoseguenti parole, pubblicate recentemente dalla sindaca di, "per la mia persona è importante lae il", siamo a ricordare alcune(andando oltre la questione tombotto che determina insicurezze per le imprese e danni materiali per.