Libertà un diritto inviolabile Non si vende né si cede o abolisce

Essere liberi significa poter dire, fare, essere, amare, professare qualsiasi religione si voglia senza essere condizionati da nessuno. Laè considerata unfondamentale per l’essere umano. Infatti, la nostra Costituzione, in particolare agli articoli 13 e 21 sottolinea come lapersonale siae intoccabile, in quanto è un principio che nasce con l’uomo e dunque universale. Inoltre, questi articoli dimostrano come tutte le persone abbianodi manifestare liberamente i propri pensieri politici e abitudinali con la parola, con lo scritto e con molti altri mezzi di diffusione. Tuttavia, è di fondamentale importanza sottolineare come ladi espressione di cui siamo dotati non ci dia ildi non rispettare gli altri. È di Martin Luther King la famosa citazione: "La miafinisce dove inizia quella degli altri", la quale ricorda che le nostrepersonali non devono mai oltrepassare il limite e andare a intaccare quelle delle altre persone.