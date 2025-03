Ilfattoquotidiano.it - ‘Liberi dal pensiero unico’ di Maurizio Pallante, ossia l’idea che la spiritualità possa salvarci

E se alla fine, non parlo della religione e delle gerarchie ecclesiastiche, fatta eccezione per Papa Francesco, che si è espresso chiaramente contro il turbo-capitalismo e il materialismo, se alla fine il peggior nemico della Chiesa – fosse la, fosse lei a salvare il genere umano?, eretico e irregolare della cultura, avanzain Liberi dalunico. La rivoluzione culturale della(Lindau). Materialismo e turbocapitalismo stanno annichilendo l’uomo e la natura, dice, gettando milioni di persone nella sofferenza e nell’ingiustizia, stanno portando il pianeta alla catastrofe. La via di uscita per combattere un sistema di valori profondamente sbagliato è la, necessaria all’essere umano. Da non confondere con la fede, che non è da tutti; però non c’è fede, senza