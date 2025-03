L’ho fatto per Guenda… Maria Teresa Ruta racconta tutto | dopo il Grande Fratello la rivelazione sulla figlia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mentre questa edizione delsi avvicina alla sua conclusione con la probabile vittoria di Zeudi Di Palma (grazie a un televoto sempre più influenzato da bot e supporter brasiliani), emergono già le prime indiscrezioniprossima edizione del reality show. A settembre, infatti, il programma tornerà con una formula inedita per celebrare il suo venticinquesimo anniversario: ilGold. Secondo le anticipazioni circolate online, questa speciale edizione sarà caratterizzata da un cast misto: metà composto da concorrenti inediti, mai apparsi in televisione, e metà da ex partecipanti che hanno lasciato un segno nella storia del programma. Un format che prende ispirazione dalle versioni All Stars già sperimentate con successo in altri paesi, come Big Brother negli Stati Uniti, Gran Hermano in Spagna e persino Supervivientes.