L’export aretino aumenta del 456% e diviene il principale motore della crescita regionale +136%

Arezzo, 13 marzo 2025 – Le esportazioniprovincia di Arezzo, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel 2024 a oltre 15,5 miliardi di euro. “Con la diffusione dei dati relativi al quarto trimestre dello scorso anno che evidenziano, per la provincia di Arezzo, un valore dei flussi verso l’estero pari a 4 miliardi e 544 milioni di euro -commenta Massimo Guasconi PresidenteCamera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana – è possibile avere il quadro definitivo delper l’intero 2024. Dal confronto con lo stesso periodo dello scorso anno emerge checomplessivamentedel 45,6% eil(+13,6%). Anche il quarto trimestre dell’anno è caratterizzato, come i precedenti, da un ampio segno positivo (+55%) trainato, come vedremo nel dettaglio settoriale, dalle due principali tipologie di prodotti esportati: gioielleria e metalli preziosi.