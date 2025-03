Quotidiano.net - Lewis Hamilton debutta con Ferrari al GP di Melbourne: "Un nuovo inizio emozionante"

"Sono stato molto, molto fortunato ad aver avuto una carriera fantastica in F1. Ho iniziato con McLaren nel 2007 e fu una una sensazione epica, poi proseguire con unteam in Mercedes è stato incredibilmente speciale. Quello che provo in questo momento mi ricorda un po' il mio primo anno. Più volte mi è capitato di osservare il box dellaed essere qui ora è qualcosa di davvero bello". Sono le parole dinella conferenza stampa che ha aperto il GP di, primo appuntamento del Mondiale 2025 e suo primo da pilota di Maranello. Il 7 volte campione britannico ha poi aggiunto sul debutto sulla Rossa e la pressione che c'è attorno a questa storica prima volta: "Non mi preoccupa perché la pressione che ho messo su me stesso è sempre stata dieci volte più alta di qualsiasi altra.