L’Europa riarma e la Lockheed Martin si frega le mani

L’instabilità politica e il programma di riarmo europeo indetto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pongono l’interrogativo su quali aziende produrranno i nuovi armamenti per dotaredi una difesa all’altezza della situazione. Nel frattempo, il neoeletto presidente americano, Donald Trump, chiede di aumentare le spese belliche dei membri Nato al 5% del Pil. Grandi manovre geopolitiche stanno per corrispondere a grandi flussi di denaro che finiranno nelle società produttrici d’armamenti. Il colosso mondiale, in materia, non a caso è una società americana, laCorporation con sede a Bethesda nel Maryland, quotata alla Borsa di New York. Le richieste degli Stati Uniti nei confronti delstrizzano l’occhio alle multinazionali a stelle e strisce interessate alle commesse che verranno bandite nel Vecchio continente, cliente fidato dell’America come è già stato qui approfondito qualche settimana fa.