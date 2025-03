LetExpo Bitonci | Si inizia a ragionare sui biocarburanti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “La transizione energetica interessa molto la logistica anche per la questione dei carburanti, e sappiamo qual è la visione europea per il 2035 Sui carburanti. Noi dall'insediamento di questo governo, continuiamo a discutere sul tema della neutralità tecnologica. Per fortuna a livello europeo si è cominciato asui, sull'idrogeno, sui carburanti .