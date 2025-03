Ilrestodelcarlino.it - L’estate dei concertoni. Max Pezzali e AC/DC, quota 130mila biglietti

Sono oltregli spettatori attesi a luglio in Autodromo per i due concerti estivi che riporteranno la grande musica all’Enzo e Dino Ferrari dopo il mitico tris del 2022 (Vasco, Pearl Jam e Cesare Cremonini). A quattro mesi dagli show di Max(sabato 12) e degli AC/DC (domenica 20), i numeri sono già quelli da maxi-evento. Per l’ex 883 risultano infatti venduti oltre 70mila: sold-out i settori Prato Gold e Prato Silver (quelli più a ridosso del palco); posti ancora disponibili nel Prato (inteso come paddock) e sulla collina della Rivazza. Per la band australiana, che tornerà in riva al Santerno dieci anni dopo la prima e unica esibizione all’Enzo e Dino Ferrari (luglio 2015), superata60mila. Dopo che nei giorni scorsi sono stati immessi nel circuito di vendita nuovi tagliandi di ingresso, attualmente risulta ancora qualche disponibilità nelle quattro zone (A, B, C e D) nelle quali verrà suddiviso il paddock e sul prato Rivazza.