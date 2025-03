Ilgiorno.it - L’esperto di studi urbani: "Alloggi per i lavoratori: modello che torna attuale"

Leggi su Ilgiorno.it

"Il tema del lavoro è strettamente connesso a quello abitativo: è fondamentalearli insieme per capire come affrontare la situazione in città e fuori Milano". Massimo Bricocoli, professore ordinario di Tecnica e pianificazionestica e direttore del Dipartimento di Architettura edel Politecnico di Milano, coordina l’Osservatorio sulla casa abbordabile (Oca). Per chi si affaccia oggi sul mercato immobiliare Milano resta spesso un miraggio. L’hinterland è più “abbordabile“? "I valori immobiliari sono un po’ più bassi anche se le zone che sono più facilmente accessibili già segnalano costi abitativi più alti. Con gli stipendi medi, che sono ancora fermi, anche vivere fuori città presenta criticità. Guardando i redditi medi, ci si può permettere in media meno di 50 metri quadri anche qui.