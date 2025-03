Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "ma non vi vergognate": bufera dopo la puntata, cos'è successo | Guarda

E' stata Veronica di Corleone dalla provincia di Palermo la campionessa de L', il game show di Marco Liorni, nellain onda questa sera, giovedì 13 marzo, su Rai 1. La concorrente, 25 anni, ha detto che nella vita fa la professoressa di lettere. Per lei si è trattato dalle terza partecipazione alla ghigliottina. Questa volta alla fase finale del gioco ci è arrivata con un montepremi di 185mila euro. Le parole da collegare questa sera erano: Notizie, Permesso, Capitali, Sospesa e Ritirare.un solo dimezzamento, la cifra in palio è scesa a 92.500.il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, Veronica ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola Lettera sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la risposta fosse sbagliata. Quella corretta, come spiegato dal conduttore a fine, era Circolazione.