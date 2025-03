Lepre torna live | un viaggio tra Eremo e Malato tra energia e introspezione

Leggi su Ildenaro.it

Dopo aver chiuso un 2024 denso di concerti in tutta Italia con ilall’Auditorium Parco della Musica di Roma,annuncia dei nuovi appuntamenti dal vivo in cui proporrà al pubblico una duplice dimensione del suo repertorio: da un lato l’della band, dall’altro una rilettura più intima e raccolta dei suoi brani.L’anteprima di questo percorso è arrivata il 6 dicembre con “Muro (Lontano da tutto)”, una riedizione acustica del brano estratto dall’ultimo disco “”, arricchita dalla partecipazione del violoncellista Francesco Chimenti. Oracontinua a esplorare il lato più essenziale della sua scrittura con “Aznalubma”, ossia “Ambulanza” al contrario, in uscita il 20 marzo: una nuova versione piano e voce più diretta e minimale di uno dei singoli estratti dal suo primo album “”(2022).