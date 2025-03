Thesocialpost.it - Leopoldo Mastelloni, la confessione dell’attore: “Ho paura, sono povero”

Un grido di aiuto quello di, attore di grande talento con una carriera tra cinema, televisione e soprattutto teatro, che nel giorno del suo 80° compleanno ha raccontato di vivere in condizioni di grave difficoltà economica.Leggi anche: Simon Fisher Becker, morto l’attore noto per aver interpretato il personaggio di Fat Friar nella saga di Harry Potter“Depennato dal teatro, la pensione non basta”In un’intervista all’Ansa,ha espresso tutto il suo dolore per la situazione in cui si trova: “Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l’affetto. Ma non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante. Davanti vedo l’abisso.stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno: la pensione non mi basta per pagare affitto e bollette”.