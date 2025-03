Formiche.net - Leonardo, Rheinmetall e Thales nel nuovo Etf di WisdomTree dedicato alla Difesa europea

L’attenzione verso laha registrato un’accelerazione significativa sui mercati finanziari., società di gestione patrimoniale specializzata in Etf, ha lanciato ilEurope Defence Ucits Etf (Wdef), un fondo che investirà esclusivamente in aziende europee del settore della.L’Etf, che ha debuttato su Deutsche Börse Xetra e Borsa Italiana, sarà disponibile ancheBorsa di Londra. La sua peculiarità risiede nella selezione di 20 aziende europee operanti nella produzione di equipaggiamenti per la, l’elettronica e i sistemi spaziali. A differenza di altri fondi simili, Wdef esclude le imprese coinvolte nella produzione di armamenti controversi, come le munizioni a grappolo e le mine antiuomo.Secondo Aneeka Gupta, direttrice della ricerca macroeconomica di, l’idea di stabilire questo fondo nasce da una riflessione sul sottofinanziamento del settore in Europa rispetto agli Stati Uniti.