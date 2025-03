Quotidiano.net - Leonardo annuncia ordini per 30 elicotteri al Verticon 2025

Vendite per circa 30di vario tipo presso diversi operatori, per un valore complessivo di circa 370 milioni di euro e consegne attese tra il 2026 e il 2028 con contratti in tutte le classi di peso per compiti di supporto all'industria energetica, pubblica utilità e trasporto ip nelle Americhe, in Europa, in Africa e nella regione Asia-Pacifico.così i nuovi, dal salonea Dallas, per gliAW109 GrandNew, AW169, AW139 e AW189. Si aggiungono a contratti preliminari per 15monomotore di nuova generazione AW09 destinati a clienti in Europa e nel Sudest Asiatico. La società dell'aerospazio difesa e sicurezza evidenzia anche "l'ingresso in nuovi mercati, in particolare a supporto dell'industria energetica e per missioni di soccorso con i modelli AW169 e AW189 e la fornitura delle più recenti tecnologie di simulazione per l'addestramento dei piloti, comprendenti anche il simulatore in realtà virtuale VxR".