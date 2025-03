Ilrestodelcarlino.it - Leon si prende il primo round. Si deciderà tutto all’Eurosuole

Bogdanka Luk Lublin 3 Cucine Lube Civitanova 1 BOGDANKA LUK LUBLIN: Komenda 2, Sawicki 10,23, Grozdanov 6, Mc Carthy 10, Sasak 16, Hoss (L), Malinowski, Czyrek, Tuinstra. N.E. Nowakowski, Wachnik, Slotarski, Zajac. All. Botti. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 8, Loeppky 6, Boninfante 4, Lagumdzija 12, Podrascanin 6, Bottolo 12, Nikolov 13, Orduna, Poriya, Dirlic, Gargiulo, Bisotto. N.E. Tenorio. All. Medei. Arbitri: Mark Jan Wijnstra (Ola) e Ramazan Cevik (Tur). Parziali: 25-20 (26’), 22-25 (29’), 25-18 (27’), 26-24 (33’). Note: Lublin battute sbagliate 21, ace 13, muri 13, ricezione 43% (perfetta 21%), attacco 49%; Lube bs 21, ace 6, muri 10, ricezione 43% (12%), attacco 44%. Si complica anche la doppia finale di Challenge Cup per la Lube. Tre sere dopo il ko con Milano in gara1 dei playoff, i biancorossi vengono piegati 3-1 dal Lublino nella sfida di andata.