L'energia eolica contribuisce al Pil, la decisione Onu sui calcoli economici

Recenti modifiche alle linee guida delle Nazioni Unite per il calcolo del Pil includono, per la prima volta,e le onde marine come componenti economiche. A partire dal 2030, le economie nazionali saranno valutate tenendo conto non solo di risorse tradizionali come i giacimenti petroliferi, ma anche del potenziale energetico derivante dal vento e dagli oceani.Perché e comesarà valutata per il calcolo del PilL’inclusione delnel calcolo del Prodotto Interno Lordo (Pil) rappresenta un significativo passo avanti nella valutazione dell’economia globale, riconoscendo il ruolo crescente delle energie rinnovabili. Questa valutazione si basa sul contributo economico delprodotta dalle turbine eoliche installate all’interno dei confini nazionali.