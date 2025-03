Iodonna.it - L'eleganza della regina, che durante il mese del Ramadan punta sempre a valorizzare gli abiti tradizionali (senza rinunciare a un tocco di modernità)

Leggi su Iodonna.it

di stile edi cuore: Rania di Giordania non smette mai di stupire.l’Iftar, il pasto che viene consumato dopo il tramonto neldel, organizzato al Palazzo Al Husseiniya con giovani giordani di talento, il suo look ha catturato tutti gli sguardi, perfettamente in sintonia con l’atmosfera dell’evento. Un mix impeccabile di tradizione e, che racconta la raffinatezzacultura mediorientale attraverso scelte stilistiche sofisticate. Rania di Giordania best look guarda le foto Rania di Giordania, il look che abbraccia l’artigianato mediorientalePer l’occasione, laha abbracciato l’artigianato libanese un abito lungo di Sarah’s Bag, il Tribal Cotton Gold Vanda Maxi Dress.