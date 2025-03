Bolognatoday.it - Legends rossoblù domani sera in campo per BimboTu

Leggi su Bolognatoday.it

Da sempre una prassi nel Regno Unito, ormai anche in Italia sia stanno affermando sempre più i “Charity Match”, ovvero partite di beneficenza che coinvolgono le stelle ormai in “pensione” dei vari club. Per l’occasione,alle ore 20.30 al Palasavena di San Lazzaro si sfideranno quelle di.