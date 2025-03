Ilrestodelcarlino.it - L’edificio ex Gessi torna all’asta. Il Comune lo cede per 510mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nessuno vuole acquistaredove fino a 16 anni fa c’era il ristorante I, in via Del Monte 1534, al centro di un ampio terreno che si trova ai piedi della Basilica del Monte. Ildi Cesena sta cercando un acquirente e nei giorni scorsi ha pubblicato un bando d’asta abbassando sensibilmente il prezzo base. È la quarta volta che l’immobile deiva. La prima fu nel 2023, con un prezzo base di 640.000, ma l’asta andò deserta. Seguirono altri due bandi, entrambi con prezzo base ribassato di poco, 637.000, nell’ottobre 2023 e nel marzo dell’anno scorso, sempre senza alcun esito. Ora sembra che ilabbia capito che al prezzo di 640.000o giù di lì nessuno compra, per cui ha pubblicato un nuovo bando, che comprende anche altri cinque immobili di proprietà comunale, che per Iha come prezzo base 509.