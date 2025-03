Ilgiorno.it - Lecco, mazzette al poliziotto per permessi di soggiorno facili: sequestrata un'agenzia per stranieri

, 13 marzo 2025 - “Locale sottoposto a sequestro penale”. La carta è quella intestata della Squadra Mobile della questura di, la firma dell'ufficiale di Polizia giudiziaria sempre della Mobile. I locale sottoposto a sequestro è l'ufficio della Duemme, un'dii cui consulenti offrono assistenza per pratiche fiscali e burocratiche, soprattutto agli. Cento metri più avanti e dall'altra parte della strada, in via Leonardo da Vinci, c'è l'Ufficio Immigrazione della Questrura di, dove ieri mattina è stato fermato uncon l'accusa di intascareal posto didi. E' un ispettore capo, ora sospeso dal servizio. A “ungerlo” in cambio di una corsia preferenziale sarebbero stati proprio i clienti della Duemme, “un'che curava l'assistenza dei cittadininel disbrigo delle pratiche per l'ottenimento del titolo regolarizzante la loro permanenza sul territorio dello Stato e che dalle indagini fino a questo momento svolte risulta aver avuto un ruolo attivo negli episodi criminosi contestati all'appartenente alla Polizia di Stato”, spiega in un comunicato il procuratore capo Ezio Domenico Basso.