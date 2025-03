It.insideover.com - L’eccellenza spaziale parla italiano: la nuova linea CESI per la produzione di celle solari

(Milano) – Modernità, innovazione e tradizione viaggiano assieme e spingonodel Made in Italy nello spazio: oggi, presso la sede di Via Rubattino a Milano,ha lanciato ladivisioneSpace e inaugurato ladidi. Per la multinazionale attiva da decenni nei servizi energetici e da oltre trent’anni produttrice digià testate su oltre cento satelliti è stata l’occasione per presentare i ritrovati di un progetto d’investimento da oltre 20 milioni di euro, per un terzo sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa, che garantirà un aumento del 200% del numero direalizzate nel suo impianto milanese.ha permesso che i satelliti di diversi Paesi potessero alimentarsi grazie a questi dispositivi prodotti sulla base dell’applicazione di tecnologie proprietarie e brevetti che hanno portato la multinazionale a specializzarsi in questo ambito diventando un’ecnza del Made in Italy aperta all’innovazione e orientata alla crescita qualitativa delle sue tecnologie.