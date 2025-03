Calcionews24.com - Leao, clamorosa decisione del Milan! Se dovesse arrivare quel tecnico potrebbe succedere questo in estate

Leggi su Calcionews24.com

, quale sarà il futuro dell’attaccante delin caso di arrivo di Massimiliano Allegri? Arriva l’indiscrezione sul mercato rossonero Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ciro essere delle novità molto importanti per quanto concerne il futuro dial: da futuro partente a vero e proprio punto stabile in vista della prossima stagione. .