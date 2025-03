Leao alla Juventus lo ha scelto il nuovo tecnico

Leggi su Sportface.it

La permanenza di Rafaal Milan al termine di questa stagione sembra sempre più difficile, con il portoghese che potrebbe salutare il Diavolo e intraprendere una nuova avventura della sua carriera.La stagione diè stata pienissima di alti e bassi, come è d’altronde sempre accaduto in questi anni in rossonero fatta eccezione per la stagione in cui si è arrivaticonquista dello Scudetto. Il tricolore conquistato nel 2022 dal Milan è stato sicuramente il punto più alto della carriera di, e non a caso l’ex Sporting e Lille è stato poi premiato come miglior giocatore di quel campionato. Un rendimento eccellente, una stagione indimenticabile, ma forse anche irripetibile. Ilvisto in quel campionato non si è praticamente mai più visto, se non a sprazzi e a fasi molto alterne.