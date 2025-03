Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 13 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di132025 Ariete L'amore è cieco? C'è un simpatico programma televisivo che cerca di scoprire e confermare questa che è un'antica saggezza e voi ne siete degni rappresentanti. Molti dell'Ariete si innamorano di persone diverse da quelle indicate dall'oroscopo, perché voi agite di testa, siete istintivi e spesso indovinate la persona giusta. Questa Luna piena vi aiuta e vi accompagna nelle conquiste, anche professionali, prevediamo fortuna per ogni vostra iniziativa. Toro Nel vostro cielo spunta un nuovo profumato fiore. L'amore riserva la sorpresa più bella, anche il campo pratico è un quadro pieno di luce, dipinto da un pittore realista come voi che siete così attaccati ai fatti, amanti della matematica, amanti dei soldi - che aumentano.