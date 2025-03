Ultimouomo.com - Le sette piaghe di Dallas

Avete presente led’Egitto, ecco ora immaginatele a, pronte a colpire iMavericks. Se lo scambio tra Luka Doncic e Anthony Davis può essere considerato assurdo, inspiegabile e sbagliato, la franchigia di Patrick Dumont, Nico Harrison e Jason Kidd (scegliete voi il grado di colpevolezza negli eventi) rimaneva indubbiamente una delle più solide della Lega, con un roster profondo e coriaceo che l’anno scorso è arrivato alle Finals non solo per merito di Luka.L’idea dei Mavericks abbandonando lo sloveno era proprio di andare in direzione di una squadra più fisica, che puntasse sulla difesa, che fosse pronta a vincere subito senza affidarsi ai capricci di un singolo giocatore, con un basket magari meno fluido ma più corale e affidabile. Ecco, è successo l’esatto opposto.