Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Lordkipanidze spina nel fianco. Esposito è la solita diga

Galassi 6,5. Attento e vigile sul rasoterra di Mastrantonio. Non arriva sul velenosissimo destro di Spinosa. Va ad un passo dal diventare protagonista, ma riesce solo smanacciare il rigore di Rossi. Milan 7. Gli tocca il lavoro sporco in fase di copertura. Quando decide di partire per la tangente, diventa impegnativo da contenere. Concreto e massiccio fino al 90’. Onofri 6,5. Preciso e puntale, a volte pure elegante, segue l’uomo anche fino a metà campo. Ma si fa ipnotizzare da Tounkara nell’azione gol del 2-1. Il contraccolpo non c’è, tant’è che finisce a testa alta.7,5.prestazione da categoria superiore. Tounkara è un cliente poco raccomandabile. È un duello d’altri tempi, con sportellate a destra e manca. C’è pure qualche sbavatura, ma va bene così. Agnelli 7. Non può distrarsi un attimo.