Le Mulina, ex ippodromo in agonia. Revocata la concessione alla Pegaso si cerca un nuovo soggetto privato

Palazzo Vecchio si guarda intorno, indi unin grado di subentraresrl. Ne va del futuro dell’exLe, da salvare, riqualificare e restituirecittà una volta per tutte, come presidio sociale di una comunità. Va letta in questo senso la delibera di indirizzo presentata dall’assessore al Patrimonio Dario Danti e approvata martedì dgiunta. Una delibera che fissa un avviso pubblico per sondare il mercato e verificare la presenza di operatori economici interessati all’utilizzo dell’intero complesso immobiliare alle Cascine. Tutto questo dopo la decisione spartiacque, nell’aria da tempo, del 26 febbraio scorso con cui il Comune ha avviato il procedimento di decadenza del concessionario, lasrl appunto, all’indomani del maxi sgombero effettuato dalle forze di polizia.