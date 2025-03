Ilfattoquotidiano.it - “Le ho prestato moltissimi soldi e non me li ha mai rimborsati”: un uomo accoltella brutalmente a morte una influencer giapponese, durante una diretta social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giappone sotto choc per un caso di omicidio che ha lasciato di sasso anche le 6mila persone che erano collegate via streaming sul canaledella vittima. Unastatata aper strada, mentre trasmetteva in live streaming.La vittima di chiamava Airi Sato e aveva solo 22 anni. Unimpazzito, il 42enne Kenichi Takano, l’ha aggredita con un coltello, pugnalandola al collo, alla testa e al petto mentre migliaia di persone guardavano terrorizzate.Fonti della polizia hanno riferito ai media locali che Takano si è messo sulle tracce di Airi Sato, dopo aver individuato degli edifici e la zona, dove stava girando la. In seguito l’avrebbe detto alla polizia, come riferisce la testata TokyoHive, “essere uscito fuori di testa per averalla Sato denaro, per la precisione 17mila euro, e di non essere mai stato rimborsato dalla vittima”.