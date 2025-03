Liberoquotidiano.it - "Le ha aiutate". Affari Tuoi, Deborah e Angelica accettano 20mila euro? Il "sospetto" sul dottore

Leggi su Liberoquotidiano.it

dalla Basilicata è stata la concorrente protagonista della puntata di giovedì 13 marzo di, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La pacchista ha detto che nella vita studia per diventare un magistrato ed è fidanzata con Carmine. Ad accompagnarla la sorella, laureata in sociologia e criminologia col sogno di diventare assistente sociale. Le due hanno giocato con il pacco numero 12. La loro partita, però, non è iniziata nel migliore dei modi:hanno eliminato 3 pacchi blu e 3 rossi molto pesanti, quelli da 75.000, 100.000 e 200.000. La prima offerta del, invece, è stata il cambio. Cheha rifiutato. Successivamente son stati fatti fuori 15.000, il pane di Matera e 0. Ila quel punto ha offerto 24.