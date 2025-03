Quifinanza.it - Le grandi banche Usa rinunciano all’accordo Onu per lo Zero Netto, cosa si rischia ora

Negli ultimi mesi, sei delle principalistatunitensi hanno abbandonato la NetBanking Alliance, ovvero il cosiddetto accordo sullopromosso dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di tagliare le emissioni entro il 2050.Le istituzioni coinvolte sono JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni riguardo alle implicazioni per la lotta ai cambiamenti climatici e per il settore finanziario globale.Le ragioni dietro l’uscita dsulloLe principali motivazioni che hanno portato leamericane a fare un passo indietro rispetto, sono di fatto tutte riconducibili alla politica Donald Trump.Con l’elezione di Donald Trump, infatti, lehanno affrontato crescenti pressioni da parte di legislatori conservatori e regolatori, preoccupati per gli impegni climatici che avrebbero potuto limitare i finanziamenti al settore dei combustibili fossili.