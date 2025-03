Ilrestodelcarlino.it - "Le finali di calcio a 5. Orgoglio per la città"

Tra i palazzetti individuati per ospitare la Coppa Italia dia cinque non poteva mancare uno dei tempi regionali dello sport. Negli anni d’oro tempio della pallavolo, oggi del pallone a rimbalzo controllato: il PalaBadiali. Quel palas che, giusto domenica scorsa, era gremito di persone per l’avvincente sfida tra Okasa Falconara e Bitonto, serie A femminile di futsal, valsa alle Citizens la vetta della graduatoria. Ora, però, i riflettori sono puntati sulle date del 21 e del 22 marzo, quando Falconara accoglierà alcune delle competizioni dell’ambito trofeo dia cinque maschile. "È un onore ospitare la Coppa Italia di futsal, un evento di grande valenza sportiva", il commento del sindaco Stefania Signorini, secondo il quale atleti e tifoserie avranno l’occasione di conoscere il territorio, dove per due giorni le squadre si sfideranno per arrivare in finale.