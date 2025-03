Anteprima24.it - Le fiere di Benevento nella storia e nell’immagine

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune die l’Archeoclub, come da intesa per la coprogettazione di Casa Pisani, propongono due eventi culturali, legati alla Fiera di San Giuseppe.Sabato 15 marzo, a Palazzo Paolo V, ci svolgerà un convengo che racconta ladellebeneventane che, nel passato erano uno dei maggiori volani dell’economia locale., per la sua posizione geografica, al centro di valli fluviali che uniscono il versante tirrenico a quello adriatico, è stata baricentro di strade ma anche luogo privilegiato per mercati e. Lo attestano diverse iscrizioni lapidarie che rimontano al tempo romano. Ha conservato questo primato fino al XX secolo, quando le nuove dinamiche economiche l’hanno sempre più marginalizzata. Ma non è certo venuta meno la vocazione del territorio ad una produzione di qualità che, proprio negli eventi fieristici, potrebbe conoscere un rilancio atteso e necessario.