Gamberorosso.it - “Le Famiglie Storiche puntano alla divisione. Pace solo di facciata”. Marchesini commenta l’uscita di Bertani dal Consorzio

Leggi su Gamberorosso.it

Fa ancora rumore in Valpolicella la scelta didi entrare nell’associazione dellee la conseguente mossa di lasciare ilvini Valpolicella, come il ceo del gruppo, Alberto Lusini, ha raccontato al Gambero Rosso. Una decisione che ha riacceso quella guerra dell’Amarone che, sembrava acqua passata (almeno per chi ci aveva creduto). Anche perché viene fuori un dettaglio non di poco conto: lo statuto delle(o almeno la sua interpretazione) obbligherebbe a fare una scelta di campo, in contrapposizione a quelli che erano gli obiettivi dopo lafirmata due anni fa. Ne abbiamo parlato il presidente Christian, che in questa intervista al Gambero Rosso ribadisce l'inclusività dele si toglie anche qualche sassolino dscarpe.fuori daldella Valpolicella.