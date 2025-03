Ilrestodelcarlino.it - Le difese puntano alto: "Alessandrini va assolto. E’ incapace di intendere"

"Il tempo è scaduto". È il grido di rabbia del padre di Pierpaolo Panzieri, ieri, all’arrivo in tribunale dell’omicida di suo figlio. Michael, 31 anni, reo confesso dell’uccisione del 27enne Pierpaolo Panzieri avvenuta il 20 febbraio 2023 nell’abitazione della vittima in via Gavelli, è arrivato in tribunale ieri mattina alle 10. Ad attenderlo c’erano i familiari e gli amici della vittima ma anche sua madre. Si è svolta ieri la seconda parte della discussione iniziata mercoledì scorso con la requisitoria del pm Irene Lilliu e di due dei legali di parte civile. Ieri è stata la volta dell’avvocato Paolo Biancofiore, che ha concluso la discussione delle parti civili e dei difensori di Michael, Salvatore Asole e Cosimo Damiano Cirulli. L’imputato è rimasto per tutta la durata dell’udienza accanto ai suoi difensori in silenzio, spesso a bocca aperta, a guardare il soffitto con lo sguardo perso, a tratti sembrava completamente assente.