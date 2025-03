Lanazione.it - Le “Dieci leggi antipovertà” di Saverio Bargagna: esce il nuovo libro

Pisa, 13 marzo 2025 – Dopo il successo de 'Il più buono del paese',, giornalista vice responsabile della redazione pisana de La Nazione, torna nelle librerie con un, irresistibile affresco satirico: '' (Astarte Edizioni, 2025), in uscita il 20 marzo. Il volume è stato presentato al Fortilizio della Cittadella con la partecipazione dell'assessore al Turismo Paolo Pesciatini. Ilè un’altra incursione nell’immaginario borgo di Pontarno, un luogo che non si trova sulle carte geografiche, ma che ognuno di noi troverà simile al quartiere, al paese o alla città in cui vive, un luogo tanto immaginario quanto incredibilmente realistico.