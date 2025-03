Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «Ha passato una notte tranquilla»

Leggi su Lettera43.it

per. Secondo quanto riportato dal bollettino mattutino della Sala Stampa Vaticana del 13 marzo, il Pontefice, ricoverato da 28 giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, continua a mostrare segni di miglioramento. Dopo i gravi episodi di insufficienza respiratoria dei giorni precedenti, lunedì i medici hanno sciolto la prognosi, con la radiografia toracica dell’11 marzo che ha dato segnali incoraggianti: «La polmonite comincia a regredire. Si presume che l’infezione si sia ridotta», hanno affermato fonti vaticane. Al momento però, non si parla di dimissioni o di un ritorno a Santa Marta, poiché il quadro clinico complessivo resta complesso.Articolo completo: Ledi: «Hauna» dal blog Lettera43